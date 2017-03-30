Вернблум: не скучаю по игре в атаке, сейчас форварды ЦСКА не нуждаются в помощи

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум ответил на вопрос, видит ли его на позиции форварда главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко. При Леониде Слуцком Вернблум играл в нападении, когда у команды возникали проблемы в атакующей линии.
«Он не говорил мне об этом. Честно говоря, я не скучаю по этому времени — мне больше нравится играть в обороне. Сейчас наши форварды отлично играют и не нуждаются в помощи», — сказал шведский футболист в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Понтусом Вернблумом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.