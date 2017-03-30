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Федерация футбола Испании считает, что Пике переступает границы дозволенного

30 марта 2017, четверг. 06:21. Футбол
Руководство Федерации футбола Испании (RFEF) недовольно поведением защитника национальной команды и «Барселоны» Херарда Пике, сообщает Marca.

Пике в очередной раз нелестно отозвался о мадридском «Реале», обвинив «Королевский клуб» в нечестных методах ведения борьбы. Футболист также сказал, что ему не нравятся ценности «Реала» и он никогда не стал бы работать в этом клубе.

Слова Пике вызвали большой резонанс. Юристы столичного клуба даже рассматривали вопрос о судебном иске, однако в итоге решили этого не делать.

В RFEF считают, что Пике переступает границы дозволенного такими высказываниями.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Херард Пике
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