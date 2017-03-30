Федерация футбола Испании считает, что Пике переступает границы дозволенного

Руководство Федерации футбола Испании (RFEF) недовольно поведением защитника национальной команды и «Барселоны» Херарда Пике, сообщает Marca.
Пике в очередной раз нелестно отозвался о мадридском «Реале», обвинив «Королевский клуб» в нечестных методах ведения борьбы. Футболист также сказал, что ему не нравятся ценности «Реала» и он никогда не стал бы работать в этом клубе.
Слова Пике вызвали большой резонанс. Юристы столичного клуба даже рассматривали вопрос о судебном иске, однако в итоге решили этого не делать.
В RFEF считают, что Пике переступает границы дозволенного такими высказываниями.