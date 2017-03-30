Конте нацелился на защитника «Хоффенхайма» Тольяна

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте проявляет интерес к защитнику «Хоффенхайма» Йереми Тольяну, сообщает интернет-портал Goal.
Представители английского клуба в последнее время следили за игрой этого футболиста, чтобы убедиться в его игровых достоинствах. Конте заинтересовался Тольяном и потому, что считает его разносторонним игроком, способным выступать на обоих флангах обороны.
По итогам 25 туров чемпионата Германии Тольян принял участие в 14 матчах, став автором 1 гола и 1 результативной передачи. Действующий контракт Тольяна с немецким клубом в силе до лета 2018 года.