Вернблум: думаю, Ерёменко вернётся в футбол — он очень сильный человек

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум выразил мнение, что хавбек «армейцев» Роман Ерёменко вернётся в футбол.
В ноябре 2016 года 30-летний Ерёменко был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты. Сторона Ерёменко подала апелляцию, которая недавно была отклонена.
«Он отличный игрок и хороший друг, мне его не хватает. Как я уже сказал, в футболе люди приходят и уходят. Но, думаю, Ерёменко вернётся в футбол — он очень сильный человек. В ЦСКА или нет? Этот вопрос лучше задать клубу», — заявил шведский футболист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.
Полную версию эксклюзивного интервью с Понтусом Вернблумом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.