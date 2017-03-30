Хусаинов: внедрение систем видеоповторов — это тормоз

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал перспективы внедрения системы видеоповторов во время матчей.
«Без обиды для наших команд в глубинках, но там с полями ещё не разобрались. Внедрение систем видеоповторов — это тормоз. Теряется динамика игры. Если мы хотим добиться нейтральности, объективности, то должны повышать требования к судьям. Надо повышать критерии к их физическому состоянию. Отбирать их надо как космонавтов. Они должны досконально знать футбол.
Какая-то часть судейских скандалов, может, и уйдёт в том же российском футболе с новыми технологиями, но надо повышать качество судей. После внедрения видеповторов взятия ворот начнут пересматривать чуть ли не каждое нарушение», — цитирует Хусаинова «Спорт FM».