Буффон: очень ценю стиль игры Нойера, исходя из его результатов

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в очередной раз адресовал слова похвалы своему коллеге из мюнхенской «Баварии» Мануэлю Нойеру. Страж ворот «старой синьоры», в частности, отметил манеру игры футболиста сборной Германии.
«Нойер – фантастический голкипер, превративший превосходство в физических кондициях в свою сильную сторону. Он своей манерой игры отличается от нас. И я очень ценю стиль игры Нойера, исходя из его результатов. Иногда обращаю внимание на то, чему бы я мог у него научиться и в результате этого улучшить свою игру», — приводит слова Буффона интернет-портал Goal.