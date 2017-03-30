Гасилин готов помочь «Амкару» в матче с «Тереком», участие Занева под вопросом

Пресс-атташе «Амкара» Владимир Владимиров рассказал о состоянии здоровья нападающего Алексея Гасилина и защитника Петара Занева. Болгарин получил травму в матче против Нидерландов (2:0), покинув поле на 87-й минуте.
«Алексей Гасилин восстановился, тренируется в общей группе и готов принять участие в матче с «Тереком». Он уже выходил в матче с кировским «Динамо» и даже забил гол. Петар Занев получил травму в конце матча сборных, и по нему пока сказать нечего. Понимания о том, будет ли он играть, нет. Александар Милькович и Сергей Баланович приступили к тренировкам», – сказал Владимиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Матч 21-го тура РФПЛ «Амкар» — «Терек» состоится 2 апреля. Начало – в 13:30 мск.