Миньоле: сидеть на скамейке запасных всегда неприятно

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле заявил, что рад быть основным вратарём команды. Осенью прошлого года тренерский штаб красных отдавал предпочтение Лорису Кариусу, но спустя некоторое время Миньоле на постоянной основе вернулся в рамку ворот «Ливерпуля».
«Сидеть на скамейке всегда неприятно. Ни один профессиональный футболист не хочет этого. Я рад, что сейчас играю в основном составе, и пытаюсь помочь своей команде. Мы хотим добиться главной цели — попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Это всё, о чём я думаю», — цитирует Миньоле Goal.