Трофей Кубка конфедераций побывал в Мехико в сопровождении Гойкочеа

В рамках своего двухдневного пребывания в мексиканской столице экс-голкипер, ставший победителем самого первого Кубка конфедераций в 1992 году, посетил штаб-квартиру федерации футбола Мексики и поделился воспоминаниями о той победе и своими ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций.
«За время, прошедшее с 1992 года, Кубок конфедераций превратился в настоящий «Турнир чемпионов», участие в котором является мечтой любого футболиста. Многие хотели бы принять участие, но к турниру допускаются лишь восемь команд. Россия трудится не покладая рук, чтобы обеспечить наилучшие условия командам, которые приедут туда этим летом. Я уверен, что Кубок станет настоящим праздником», — заявил Гойкочеа, которого в Мехико сопровождал знаменитый бывший коллега, экс-вратарь, а ныне комментатор Хорхе Кампос, а также группа мексиканских волонтёров, которые отправятся на Кубок конфедераций в Россию.
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