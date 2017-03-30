В Италии сообщили, что «МЮ» предложил Мертенсу зарплату € 4,7 млн в год

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Дрису Мертенсу и предложил ему зарплату € 4,7 млн в год, сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Repubblica. Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис готов платить 29-летнего бельгийцу только € 3 млн.
Нынешний контракт Мертенса с «Наполи» истекает летом 2018 года, и договориться о новом соглашении стороны не могут.
Ранее сообщалось, что представители английского клуба провели переговоры с футболистом сборной Бельгии.
В нынешнем сезоне Мертнес в 26 матчах итальянской Серии A забил 20 голов и сделал 4 голевых передачи.