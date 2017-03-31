Иско за применение системы видеопомощника арбитра

Полузащитник мадридского «Реала» Иско поделился мнением относительно целесообразности использования системы видепомощника арбитра (VAR). Футболист сборной Испании считает это неплохой идеей.
«Очень хорошо всё, что идёт на пользу футболу. Но пусть решения всегда принимаются быстро, чтобы футболисты долго не пребывали в ожидании», — приводит слова Иско Marca.
VAR была применена в товарищеском матче между сборными Франции и Испании (0:2).
Видеоассистенты помогли главному арбитру игры разобраться в нескольких спорных ситуациях. В том числе был отменён гол французов в ворота испанцев, забитый из офсайда.