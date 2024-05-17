Форвард «Балтики» Энрикес: Латышонок в «Манчестер Юнайтед»? Когда-нибудь — почему бы нет?

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес высказался о роли вратаря команды Евгения Латышонка в калининградском клубе.

«На протяжении всего турнира Латышонок проделывал огромную работу. В большом количестве матчей он спасал нас от поражений. Он очень важный игрок для нашей команды.

Уверен, что у него есть потенциал в будущем перейти в европейский клуб. Он большой профессионал, у него есть все возможности, чтобы выступать на максимально высоком уровне. Латышонок в «Манчестер Юнайтед»? Когда-нибудь – почему бы нет?» – приводит слова Энрикеса Metaratings.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что голкипер «Балтики» близок к переходу в «Зенит». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Евгений Латышонок провёл 24 матча. Также на его счету семь игр в Фонбет Кубке России.