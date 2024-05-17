Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Балтики» Энрикес: Латышонок в «Манчестер Юнайтед»? Когда-нибудь — почему бы нет?

Форвард «Балтики» Энрикес: Латышонок в «Манчестер Юнайтед»? Когда-нибудь — почему бы нет?
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес высказался о роли вратаря команды Евгения Латышонка в калининградском клубе.

«На протяжении всего турнира Латышонок проделывал огромную работу. В большом количестве матчей он спасал нас от поражений. Он очень важный игрок для нашей команды.

Уверен, что у него есть потенциал в будущем перейти в европейский клуб. Он большой профессионал, у него есть все возможности, чтобы выступать на максимально высоком уровне. Латышонок в «Манчестер Юнайтед»? Когда-нибудь – почему бы нет?» – приводит слова Энрикеса Metaratings.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что голкипер «Балтики» близок к переходу в «Зенит». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Евгений Латышонок провёл 24 матча. Также на его счету семь игр в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Источник: голкипер «Балтики» Латышонок близок к переходу в «Зенит», им интересуется ЦСКА
Материалы по теме
Ла-ты-шо-нок! «Спартак» выдал лучший матч в сезоне, но в финале — «Балтика»!
Ла-ты-шо-нок! «Спартак» выдал лучший матч в сезоне, но в финале — «Балтика»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android