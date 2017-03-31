Лено: большая честь, когда твоё имя упоминается в связи с «Реалом»

Голкипер леверкузенского «Байера» Бернд Лено прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересован мадридский «Реал». Немецкий футболист подчеркнул, что интерес со стороны такого клуба очень льстит ему.
«Большая честь, когда твоё имя упоминается в связи с «Реалом». Но больше ничего я не знаю. Со мной никто об этом не говорил, в том числе и мой агент», — приводит слова Лено Bild.
Агент игрока Ули Фебер в свою очередь сказал: «Мы с Лено договорились, что после праздника пасхи спокойно обсудим вопрос о его будущем. А до этого он будет полностью сконцентрирован на своей игре».
По итогам 25 туров чемпионата Германии Лено принял участие во всех матчах, пропустив 40 голов.