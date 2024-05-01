Тони Кроос: «Реал» заслужил ничью в матче с «Баварией»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался по итогам матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:2).

«Матч вышел насыщенным, у обеих команд были разные по качеству отрезки. Довольно странно то, что все голы были забиты, когда другая команда играла лучше. Такое случается, когда на поле присутствуют индивидуально сильные игроки. Думаю, мы заслужили ничью, но, конечно, мы уверены, что дома обеспечим себе выход в финал», — приводит слова Крооса официальный сайт «Баварии».

Напомним, матч между «Реалом» и «Баварией» состоялся накануне, 30 апреля. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч завершился со счётом 2:2. На 24-й минуте счёт в матче открыл вингер «Реала» Винисиус Жуниор. На 53-й минуте счёт сравнял вингер хозяев Лерой Зане. На 57-й минуте нападающий мюнхенского клуба Гарри Кейн вывел свою команду вперёд, забив 11-метровый. На 83-й минуте Винисиус оформил дубль, реализовав пенальти. Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.