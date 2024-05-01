Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тони Кроос: «Реал» заслужил ничью в матче с «Баварией»

Тони Кроос: «Реал» заслужил ничью в матче с «Баварией»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался по итогам матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:2).

«Матч вышел насыщенным, у обеих команд были разные по качеству отрезки. Довольно странно то, что все голы были забиты, когда другая команда играла лучше. Такое случается, когда на поле присутствуют индивидуально сильные игроки. Думаю, мы заслужили ничью, но, конечно, мы уверены, что дома обеспечим себе выход в финал», — приводит слова Крооса официальный сайт «Баварии».

Напомним, матч между «Реалом» и «Баварией» состоялся накануне, 30 апреля. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч завершился со счётом 2:2. На 24-й минуте счёт в матче открыл вингер «Реала» Винисиус Жуниор. На 53-й минуте счёт сравнял вингер хозяев Лерой Зане. На 57-й минуте нападающий мюнхенского клуба Гарри Кейн вывел свою команду вперёд, забив 11-метровый. На 83-й минуте Винисиус оформил дубль, реализовав пенальти. Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    
Материалы по теме
«Бавария» провела свой лучший матч в сезоне в полуфинале ЛЧ. Но с «Реалом» этого мало
«Бавария» провела свой лучший матч в сезоне в полуфинале ЛЧ. Но с «Реалом» этого мало
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android