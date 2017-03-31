Сборные России и Украины будут разведены при жеребьёвке Лиги наций

Сборные России и Украины при жеребьёвке Лиги наций могут попасть в один дивизион, но не в одну группу. Как сообщает официальный сайт УЕФА, то же самое относится к Армении и Азербайджану, если нынешние решения исполнительного комитета УЕФА по-прежнему будут действовать при проведении жеребьёвки.
Ранее сборная России предварительно была определена в дивизион B Лиги наций вместе с командой Украины. Официальный состав дивизионов будет объявлен только по окончании европейской квалификации в ноябре.
Формат Лиги наций был утверждён в декабре 2014 года. С сентября по ноябрь 2018 года национальные команды 54 членов УЕФА будут поделены на четыре дивизиона согласно рейтингу УЕФА и сыграют между собой. Четыре победителя групп каждого дивизиона заработают повышение в классе и выйдут в финальный турнир Евро, а четыре худшие команды в следующем розыгрыше турнира 2020 года сыграют в дивизионе ниже. В июне 2019 года четыре победителя групп сыграют по системе плей-офф (полуфиналы и финал), чтобы определить чемпиона.