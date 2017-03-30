Лига наций: сборная России — предварительно в одном дивизионе с Украиной

Сборная России предварительно была определена в группу B Лиги наций, сообщается на официальном сайте УЕФА.
В Лиге наций будут действовать принципы повышения/понижения в классе. Победитель будет определяться каждый нечётный год. Турнир заменит большинство международных товарищеских матчей. 54 сборные разбиты на четыре больших группы согласно рейтингу коэффициентов. Сборные будут бороться за выход в высшую группу или за сохранение прописки, за титул чемпиона Лиги наций, а также за путёвки в стыковые матчи Евро.
Перед Евро-2020 каждая группа (A, B, С и D) будет поделена на несколько подгрупп, с тем чтобы каждая команда провела с сентября по ноябрь 2018 года от четырёх до шести матчей. Предварительно сборная России оказалась в дивизионе B с командами Ирландии, Австрии, Швеции, Словакии, Уэльса, Украины, Нидерландов, Северной Ирландии, Чехии, Турции и Венгрии. В ней команды будут поделены на четыре группы по три в каждой.
Группа A: Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина.
Группа B: Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Нидерланды, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия.
Группа C: Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения.
Группа D: Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Казахстан, Молдавия, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.
Пока все четыре лиги носят предварительный характер, и окончательный состав команд будет подтверждён после завершения европейского отборочного турнира ЧМ-2018.