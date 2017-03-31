Клубы АПЛ призвали правительство защитить их от отъезда иностранцев после Brexit

Владельцы клубов английской Премьер-лиги призвали правительство Великобритании изучить меры по их защите от возможного массового отъезда иностранцев после Brexit (выхода Великобритании из Европейского союза), сообщает АР.
Brexit подразумевает более жёсткую миграционную политику, что может сказаться на отъезде многих зарубежных футболистов из страны. Таким образом, клубы АПЛ также могут иметь затруднения при подписании контрактов с игроками, не являющихся гражданами Великобритании.
Английская футбольная ассоциация два года назад убедила правительство принять более жёсткие визовые требования для игроков из-за пределов Европы. Но клубы Премьер-лиги считают, что они могут быть поставлены в невыгодное конкурентное положение по сравнению с другими странами Европейского континента.