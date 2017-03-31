«Локомотив» и «Анжи» добились побед в молодёжном первенстве

В российском молодёжном первенстве сыграны три матча 21-го тура. В Уфе одноимённый клуб принимал «Локомотив» и потерпел поражение – 1:3.
На 53-й минуте Роман Тугарев вывел «Локо» вперёд, но спустя всего шесть минут Игорь Дивеев восстановил равенство в счёте (1:1). «Локомотив» сумел увезти три очка после голов Ивана Шарова на 71-й минуте и Ислама Вагабова на 76-й.
В другом матче, который проходил в Каспийске, «Анжи» разгромил «Урал» — 4:2, прервав серию из четырёх поражений подряд. В составе победителей дубль на счету Чингиза Агабалаева, а у гостей дважды отличился Артём Юсупов.
В матче между тульским «Арсеналом» и «Томью» была зафиксирована ничья (1:1). На 11-й минуте Максим Антух вывел томичей вперёд, но в самом начале второго тайма Никита Мельников сравнял счёт.