Arsenal Supporters' Trust: 78% фанатов «Арсенала» хотят ухода Венгера

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не пользуется поддержкой у фанатов клуба. The Telegraph сообщает, что 78% болельщиков выступают за отставку 67-летнего французского специалиста. Arsenal Supporters' Trust призывает совет директоров «Арсенала» не предлагать Венгеру новый контракт.
«В свете результатов опроса просим не продлевать контракт с Венгером после окончания сезона-2016/17. Значительное большинство входящих в нашу организацию фанатов не верят, что Венгер тот человек, с которым команда будет двигаться вперёд. Мы уверены, что такого мнения придерживается большинство фанатов клуба.
Arsenal Supporters' Trust намерен встретиться с представителями «Арсенала», чтобы передать результаты опроса и попросить отозвать предложение нового контракта. Мы считаем, что пора что-то менять, и у руководства было время, чтобы к этому подготовиться.
AST считает, что изменения необходимы. Тот факт, что лишь 9 % верят в тренера, говорит о многом. Клуб нуждается в росте коммерческих доходов и перестройке структуры управления футболом, которая всё больше кажется устаревшей.
Мы признаём и отдаём должное той работе, которую Арсен Венгер проделал за все годы. Вне зависимости от дискуссий вокруг его контракта мы считаем, что он заслуживает огромного уважения и восхищения», — говорится в сообщении.
Арсен Венгер работает с «Арсеналом» с 1996 года.