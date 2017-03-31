Францию, Италию, Испанию и Португалию могут пригласить на Кубок Америки—2019

Сборные Франции, Италии, Испании и Португалии могут оказаться в числе приглашённых сборных, которые примут участие в Кубке Америки—2019. Как сообщает GloboEsporte, КОНМЕБОЛ планирует расширить состав участников с 12 до 16 национальных команд.
Отмечается, что в штаб-квартире южноамериканской организации в ближайшее время будет принято решение об изменении формата турнира.
На Кубке Америки участвуют 10 стран КОНМЕБОЛ: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор, а также две приглашённые сборные, как правило, из зоны КОНКАКАФ.
В 2016 году в США состоялся 45-й розыгрыш Кубка Америки, в котором в честь 100-летия КОНМЕБОЛ участвовало сразу 16 сборных.