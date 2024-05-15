Бубнов: Тюкавину нужно оставаться в «Динамо» минимум на сезон

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о будущем нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина. Эксперт считает, что форварду следует оставаться в «Динамо», а не переходить в европейский клуб.

«Для Тюкавина складывается идеальная обстановка в московском клубе. Тренер доверяет нападающему, выпуская в стартовом составе с одноклубниками, с которыми у него налажено взаимопонимание. Это лучший период, чтобы утвердиться в статусе главного центрфорварда команды и почувствовать вкус голов.

В этом сезоне Константин много забивает и отдаёт голевые передачи, но один чемпионат — не показатель. Ему нужно оставаться в «Динамо» минимум на сезон, чтобы доказать, что он стабильный форвард», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-леьний Константин Тюкавин провёл 28 матчей, в которых забил 15 мячей и оформил девять голевых передач. Также на счету нападающего восемь игр и два гола в Фонбет Кубке России.