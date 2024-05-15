Валерий Кечинов: белая полоса Слишковича в «Спартаке» закончилась

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о поражении красно-белых в финале Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (0:1).

«Думал, что в полуфинале «Спартак» не без труда, но обыграет «Балтику». Было огромное преимущество, но не получилось самого главного — забить. Соперник воспользовался единственным шансом в начале игры и вышел в финал. Результат немного удивил.

Соболева не хватало. После истории с Промесом мало игроков, которые могут забить. Купили Угальде за больше деньги, но видим, что он не забивает. От Соболева же исходит опасность в атаке у «Спартака». Без него некому было забивать «Балтике». К сожалению, в самый неподходящий момент белая полоса Слишковича закончилась. Сезон провальный.

Но винить Слишковича нельзя. Надо отдать должное, что принял команду и раскрепостил её. Стали сплочённее играть, показывать добротную игру. «Спартак» играл от соперника, когда это было нужно. Он сделал очень большую работу, но понятно, что не будет его дальнейшая судьба связана со «Спартаком». Будет другой тренер», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.