Моуринью: Джонс и Смоллинг выбыли надолго, по поводу Погба я ничего не знаю

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о травмированных футболистах команды в преддверии матча с «Вест Бромвич Альбион» (1 апреля) в 30-м туре АПЛ.
«Вы сами знаете, что случилось с Джонсом и Смоллингом в сборной Англии. У нас ещё и Погба травмирован. Думаю, два английских парня выбыли надолго, а по поводу Погба я ничего не знаю.
Но это не важно. Нельзя плакаться или думать о тех, кто не может играть. Хотя у нас ещё и Эррера с Ибрагимовичем дисквалифицированы», — цитирует Моуринью Sky Sports.