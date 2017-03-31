Манучарян: после нереализованного пенальти верил, что ещё могу забить гол

Нападающий «Урала» Эдгар Манучарян поделился впечатлениями от гостевого матча 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи». Екатеринбургская команда одержала победу со счётом 3:2, а Манучарян стал автором победного гола. При этом ещё при счёте 2:2 армянский форвард не реализовал пенальти.
«Я очень рад возвращению в „Урал“. Долго не проводил официальные игры, и это сказывалось. Но тренировался упорно и очень рад, что сегодня мы всё-таки выиграли. Пока не могу сказать, что готов на 100%, но хорошо себя чувствую и готов помогать команде. Согласен, что „Анжи“ мог спокойно выиграть, но нам сегодня повезло. В целом игра была равная. Обе команды хотели победить. Сейчас я в шоке. Когда не забил пенальти, подумал, что есть время всё исправить. Верил, что ещё могу забить гол, и в конце, слава богу, повезло. Главное — выиграли.
Каждая игра сейчас как финал. Мы хотим выиграть каждый матч, и дальше две игры проведём дома. Сейчас нельзя играть на ничью, чтобы в конце чемпионата можно было спокойно себя чувствовать. Хотим войти в историю и сыграть в финале Кубка России (в полуфинале „Урал“ ожидает домашняя игра с „Рубином“. — Прим. „Чемпионата“). Приложим максимум усилий», — заявил Манучарян в интервью программе «8-16».