Маркиньос и Крыховяк не помогут «ПСЖ» в финальном матче Кубка лиги с «Монако»

Двое игроков «ПСЖ» — защитник Маркиньос и полузащитник Гжегож Крыховяк — пропустят финальный матч Кубка французской лиги против «Монако». Об этом сообщается на официальном сайте парижской команды.
Бразилец и поляк получили повреждения в матчах за свои сборные и не были включены в заявку «ПСЖ» на субботнюю игру.
Таким образом, ожидается, что пару Тьяго Силве в центре обороны команды Унаи Эмери составит Преснел Кимпембе.
Финальный матч Кубка лиги «Монако» — «ПСЖ» пройдёт 1 апреля в Лионе. Начало — в 22:00 мск.