Конте отправил скаутов «Челси» просмотреть двух игроков «Аталанты»

Скауты «Челси» посетят матч 30-го тура итальянской Серии А между «Дженоа» и «Аталантой», чтобы понаблюдать за двумя игроками клуба из Бергамо — защитником Андреа Конти и полузащитником Франком Кесси, сообщает Tuttomercatoweb. По данным источника, скаутов в Геную отправил лично наставник синих Антонио Конте.
Отметим, что на Кесси также претендует «Рома», которая готова предложить за него € 28 млн.
В нынешнем сезоне 23-летний Конти провёл в Серии А 25 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. 20-летний Кесси сыграл 23 матча, забил 6 голов и отдал 2 голевых паса.