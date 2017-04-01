Мальдини: моим лучшим соперником должен назвать Марадону

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини назвал самого сильного футболиста, против которого ему приходилось играть, — экс-игрока «Барселоны», «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадону.
«Моим лучшим соперником должен назвать Марадону. Просто потому что он был лучшим. На поле он был очень славным парнем, всегда проявляющим уважение к соперникам. После него, наверное, назвал бы Роналдо. Перед тем как получить травму, он два года был очень силён в «Интере». Были хороши и Платини с Зиадном», — приводит слова Мальдини Planet Futbol.