Санья: Венгер – топ-тренер уровня Фергюсона. Не представляю «Арсенал» без него

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья выразил поддержку наставнику «Арсенала» Арсену Венгера, у которого летом истекает контракт с лондонским клубом, сравнив его с экс главным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. Санья работал под руководством Венгера с 2007 по 2014 год.
«Для меня Венгер – топ-тренер уровня Алекса Фергюсона. Вижу, как он борется, потому что «Арсенал» для него – это жизнь. Он любит этот клуб. Я работал под его руководством и видел, как он переживал за каждую минуту в команде. Считаю, что Венгер – это «Арсенал». Он сделал этот клуб.
Понимаю разочарование фанатов «Арсенала», но они должны доверять Арсену. Посмотрите, чего он добился. Им нельзя забывать этого. Конечно же, хочу, чтобы Венгер остался в «Арсенале». Не могу представить себе этот клуб без него. У него просто случился тяжёлый момент в клубе, это может произойти с любым», — цитирует Санья The Sun.