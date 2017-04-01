«Челси» может переехать на Олимпийский стадион на время перестройки своей арены

«Челси» ведёт переговоры с «Вест Хэм Юнайтед» по поводу возможности совместного выступления на Олимпийском стадионе Лондона на время реконструкции «Стэмфорд Бридж», сообщает The Times.
«Челси» в течение трёх лет перестройки своей домашней арены предпочёл бы принимать соперников на «Уэмбли», но клуб изучает и другие варианты, если не сможет достичь соглашения с Футбольной ассоциацией Англии. Отмечается, что для синих Олимпийский стадион является единственной реальной альтернативной «Уэмбли».
«Вест Хэм» играет на Олимпийском стадионе с сезона-2016/17.