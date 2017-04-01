Калитвинцев: для матча «Динамо» — «Тамбов» подошёл бы счёт 5:2

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от домашнего матча 29-го тура ФНЛ с «Тамбовом» (3:0).
«Для сегодняшней встречи подошёл бы счёт 5:2. На мой взгляд, открытый футбол у „Тамбова“ пошёл после счёта 3:0. Где-то мы слишком много позволили сопернику. Наши результаты позволяют нам не оглядываться на других, а заниматься своей игрой. Но смотрим в таблицу, конечно. Качество игры нас интересует не меньше, чем счёт на табло.
Сапета и Рыков восстанавливаются в рабочем режиме. Здорово, что они появились на трибуне. Единение с болельщиками!» — цитирует Калитвинцева пресс-служба «Динамо».