Билич: если «Вест Хэм» продолжит так ошибаться, мне придётся за это заплатить

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич прокомментировал поражение команды от «Халл Сити» (1:2) в выездном матче 30-го тура АПЛ и ответил на вопрос о возможной отставке.
«Я был очень доволен командой в перерыве. Мы вели игру, у „Халла“ вообще не было моментов, мы их нейтрализовали. Все было хорошо, пока они не сравняли счёт. Это поражение очень трудно принять. Мы потеряли очки на ровном месте.
Я делаю свою работу, я мотивирован. Но если мы продолжим совершать столько ошибок, за это придётся заплатить», — цитирует Билича BBC.