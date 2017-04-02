Стерлинг: приятно быть вторым после Неймара по передачам, но я могу ещё лучше

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в текущем сезоне сделал 14 результативных передач и среди футболистов ведущих европейских чемпионатов уступает лишь форварду «Барселоны» Неймару (18).
«Это отличные показатели. Однако не хочу показаться самоуверенным, но я способен на большее.
Показывать такие показатели по голевым передачам и уступать лишь Неймару — это замечательно. Но мне хотелось бы делать это в тех матчах, которые мы проиграли, как это было в Монако. Именно такие матчи делают тебя настоящим футболистом», — сказал Неймар в эфире Sky Sports.