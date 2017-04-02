«Амкар» – «Терек»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 13:30

В воскресенье, 2 апреля, в Перми на стадионе «Звезда» состоится матч 21-го тура РФПЛ «Амкар» — «Терек». Встреча начнётся в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» – «Терек».
Встречу 02.04.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы.
Ранее команды встречались друг с другом 26 раз. 10 раз победу праздновали футболисты «Амкара», семь раз матч завершился вничью, девять раз сильнее оказывались игроки «Терека». Последняя встреча между ними состоялась в сентябре 2016 года и завершилась победой «Амкара» со счётом 3:1.