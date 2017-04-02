Президент «ПСЖ»: в матче с «Монако» мы показали своё истинное лицо

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал разгромную победу над «Монако» (4:1) в финале Кубка французской лиги.
«Думаю, мы всё ещё хозяева во французском футболе. Мы показали истинное лицо „ПСЖ“. У нас отличные игроки, отличный клуб и отличный тренер, этого не нужно забывать. Вы много критикуете нас, но я рад этой победе. Матч с „Монако“ был особенным и важным. Сезон начался для нас, теперь мы настроены выиграть чемпионат», — приводит слова Аль-Хелаифи французский интернет-портал L'Equipe.