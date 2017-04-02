Ребров признался, что часто разговаривает с Песьяковым о своих детях

Вратарь «Спартака» Артём Ребров сообщил, что часто разговаривает с другим голкипером красно-белых Сергеем Песьяковым о своих детях.
«Больше всего из вратарских навыков в жизни помогает спокойствие. К примеру, на сборах привыкаешь к одному ритму жизни: тренировки, еда и сон. Ты предоставлен сам себе. Приезжаешь домой — и два дня голова идёт кругом. Дети, видно, в меня: кто-то что-то роняет, сбивает, кто-то шумит. Начинаешь чувствовать, что «закипаешь». Но тут спасает хладнокровие голкипера. Кстати, мы с Сергеем Песьяковым часто говорим про детей. И у него двое, и у меня. Вот обсуждаем: сегодня малыши плохо спали, у ребенка зубы режутся… И так далее. Делимся, советуемся друг с другом.
Спокойствие мне, наверное, передалось от мамы. Папа очень эмоциональный. Помнится, с отцом у нас часто были разговоры. Однажды я пришёл домой с подбитым ухом: подрался с мальчишкой. Папа воспитывал. Добавил мне в другое ухо и сказал: «В следующий раз увижу у тебя синяк и узнаю, что вопросы решаешь не через диалог, а через кулаки, — получишь еще». С тех пор, по-моему, больше не дрался. И своих детей учу, чтобы обходились без поединков», — цитирует Реброва сайт «Спартака».