Главный тренер «Бёрнли»: у каждого клуба своя задача, наша — биться за выживание

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч сообщил, что его команда готова к борьбе за выживание. На сегодня «Бёрнли» занимает 15-е место в АПЛ, опережая зону вылета на пять очков.
«Мои ребята знают, что впереди у них ещё один вызов. Предстоит борьба за выживание, но мы к ней готовы. У каждой команды разные цели. «Челси» стремится выиграть АПЛ, «Тоттенхэм» преследует лидера и надеется на осечку. Мы знаем, какая работа нас ждёт, и хотим остаться в элитном дивизионе. Мы ещё ничего себе не гарантировали», — цитирует Дайча Sportsmole.