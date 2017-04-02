«Милан» не сумел обыграть «Пескару», «Аталанта» забила пять мячей «Дженоа»

В матче 30-го тура итальянской Серии A «Милан» в гостях сыграл вничью 1:1 с «Пескарой», занимающей последнее место в таблице. На 12-й минуте Габриэль Палетта отдал не слишком удобный пас назад, а Джанлуиджи Доннарумма не смог обработать мяч, который в результате оказался в сетке ворот. На 41-й минуте Марио Пашалич счёт сравнял.
Что касается других матчей тура, то «Аталанта» в гостях разгромила со счётом 5:0 «Дженоа» благодаря хет-трику Алехандро Гомеса, «Фиорентина» дома с минимальным счётом обыграла «Болонью», «Кальяри» на выезде был сильнее «Палермо» (3:1), а «Кротоне» в гостях выиграл у «Кьево» (2:1).