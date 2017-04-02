Дьёмбер: в такую холодную погоду лучше играть на натуральном поле

Защитник «Терека» Норберт Дьёмбер в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от гостевого матча 21-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:1).
«Игра была тяжёлой, во многом из-за погодных условий. Было холодно и очень сильный ветер. Но тяжело было обеим командам. Результат в целом неплохой. Нам удалось забить первый гол за три весенних матча.
Мы профессионалы и должны быть готовы к перелётам и всему прочему, что сопутствует большому футболу. Что касается меня, я не сыграл за сборную и чувствовал себя хорошо. Не думаю, что матчи сборных как-то повлияли.
Я играл ранее на полях с искусственным газоном. Для меня это не было непривычным. Думаю, в такую холодную погоду лучше играть на натуральном поле», — заявил Дьёмбер.