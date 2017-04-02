Глеб: «Крылья Советов» могли сравнять счёт, да и оба гола сами себе привезли

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб прокомментировал гостевое поражение от ЦСКА (1:2) в матче 21-го тура РФПЛ.
«В первом тайме у «Крыльев Советов» ничего не получалось. Во второй половине игры ЦСКА встал, поэтому у нас появились шансы. Начали подавать в штрафную, но не додавили. После перерыва сменили тактическую схему. Ребятам по ходу второго тайма пришлось разбираться, как сыграть. Но это дало свой плюс — стали встречать соперника в центре, отбирали мяч и снова атаковали.
Могли сравнять счёт, да и оба пропущенных гола сами себе привезли. В первом тайме не накрыли Головина, во втором моменте тоже не разобрались. Вроде, стоял игрок вне игры, все остановились, а с краю прибежал второй и отдал голевую передачу», — передаёт слова Глеба корреспондент «Чемпионата» Полина Панина.