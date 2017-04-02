Роджерс считает, что в АПЛ «Селтик» был бы в шестёрке лучших

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс выразил мнение, что шотландский клуб смог бы успешно выступать в английской Премьер-лиге.
В воскресенье «кельты» стали чемпионами Шотландии в шестой раз подряд и 48-й раз в своей истории.
«Да, мы могли бы играть в Премьер-лиге. У меня нет никаких сомнений, потому что у нас есть фактор «Селтика». На каждом домашнем матче «Селтика» присутствуют 60 тыс. болельщиков. Даже без денег команда конкурировала бы в Премьер-лиге.
«Селтик» — один из самых культовых клубов мира, поэтому нет сомнений, что с этой командой мы бы могли выступать в АПЛ. Представьте, какая была бы поддержка тогда.
«Селтик» был бы одним из четырёх-шести лучших клубов в АПЛ, и тогда мы бы поднялись на иной уровень", — цитирует Роджерса Sky Sports.