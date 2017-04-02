Неймар стал третьим бразильцем, забившим 100 голов за «Барселону»

Форвард «Барселоны» Неймар отличился в матче 29-го тура испанской Примеры с «Гранадой». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
На 91-й минуте Карлос Аленья забросил мяч на Пако Алькасера, который в касание прострелил вдоль ворот, а Неймар с нескольких метров расстрелял ворота «Гранады».
25-летний Неймар забил 100-й гол за «Барселону» во всех турнирах и стал третьим бразильцем, которому покорилось это достижение. 105 мячей забил Эваристо, 130 на счету Ривалдо.
Видео гола доступно в «Твиттере»