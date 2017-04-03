Головин: меня заменили, чтобы не получил серьёзную травму

Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал повреждение, полученное им в концовке матча 21-го тура РФПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Напомним, встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «армейцев».
«Спазм задней мышцы. Ничего серьёзного. Просто приберегли, чтобы не получил серьёзную травму», — сказал Головин в эфире программы «Все на матч».
Футболист прокомментировал также свой гол, забитый на 16-й минуте.
«Было много вариантов. Ребята подсказывали, куда можно отдать пас. Я оценил ситуацию — никто не встречал. Решил пробить, и мне повезло», — отметил Головин.