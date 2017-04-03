Испанские СМИ: в игре «Тенерифе» — «Овьедо» назначили необъяснимый пенальти

Многие испанские СМИ, публикуя заметки о матче 32-го тура Сегунды «Тенерифе» — «Овьедо» (1:0), выразили удивление пенальти, назначенным в пользу хозяев поля на 17-й минуте матча.
Так, интернет-издание Sport.es назвало этот пенальти одним из самых необъяснимых и странных за всю историю футбола. Автор заметки обращает отдельное внимание на то, что соперники ведут борьбу за место в Примере, поэтому принятие подобных решений арбитров в столь важных матчах недопустимо.
«Это был пенальти из ничего. Даже не знаю, как это назвать. Соперник говорил, что была игра рукой, а судья сказал, что был толчок. Решения о наказании арбитра принимать соответствующему комитету, нам же нужно было реализовывать свои моменты. В любом случае мы обеспокоены случившимся», — сказал полузащитник «Овьедо» Хон Эрисе.
Видео эпизода, приведшего к полемике, можно посмотреть на канале лиги в YouTube.