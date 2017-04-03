Веденеев: «Зенит» с «Рубином» показал максимум, не факт, что обыграет «Спартак»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев, комментируя выездную победу петербургского клуба над «Рубином» (2:0), отметил, что не уверен в победе этого состава сине-бело-голубых над лидирующим в таблице РФПЛ «Спартаком» в 23-м туре.
«Пока „Зенит“ в игре с «Рубином» показал свой максимум. А надо прибавлять. Поэтому я не могу утверждать, что этот состав гарантирует победу, причём не только в матче со «Спартаком», но и в остальных. Но подвижки есть — с теми же кроссами, к примеру. Кришито и Цаллагов работают на флангах исправно, создавая напряжение в обороне. Но и минус присутствует — о тонких комбинациях говорить не приходится. Кроме того, были моменты, когда игроки «Зенита» явно уступали казанцам в скорости.
Возможна ли сенсация в игре «Спартак» — «Оренбург»? На этот вопрос отвечать не возьмусь. Если мы с вами начнём считать варианты, где «Спартак» может потерять очки, то логично так же подсчитать, где их может потерять «Зенит». А это может случиться в любой игре. Вспоминаю, как Юрий Морозов, когда я ещё играл, любил считать варианты. За это у него помощник Эдуард Храповицкий отвечал. Сколько у нас в плюс, сколько у них — в минус. И нам рисовали таблицу, согласно которой через пять туров мы поднимались на третье, условно говоря, место. Такая перспектива должна была вдохновить команду. Вот только эти прогнозы ни разу не сбылись. Поэтому о матче «Спартак» — «Оренбург» помолчу», — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».