«Боруссия» М проявляет интерес к 19-летнему защитнику «МЮ» Фосу-Менса

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса входит в сферу интересов мёнхенгладбахской «Боруссии». Sport Bild сообщает, что руководство немецкого клуба рассматривает голландского футболиста в качестве замены Андреасу Кристенсену.
Датский защитник играет в «Боруссии», а принадлежит «Челси». Мёнхенгладбахцы хотели бы выкупить права на Кристенсена, но наставник лондонцев Антонио Конте хочет видеть Андреаса в команде.
На трансферном рынке Тимоти Фосу-Менса, на счету которого всего 7 официальных матчей за «МЮ» в нынешнем сезоне, оценивается в € 1 млн.