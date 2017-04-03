Ванчопе: болельщики «Реала» почти забыли о блестящей игре Наваса после Касильяса

Бывший главный тренер сборной Коста-Рики Пауло Ванчопе раскритиковал болельщиков мадридского «Реала». Критика Ванчопе обусловлена поведением поклонников «Королевского клуба» в отношении голкипера команды Кейлора Наваса. Последней по ходу нынешнего сезона неоднократно освистывался за свою игру на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«Навас – лидер сборной Коста-Рики. Это замечательный вратарь, достойный того, чтобы играть в таком клубе, как «Реал». Все совершают ошибки. Но когда ты показываешь отличную игру, то это кажется чем-то само собой разумеющимся. Особенно когда речь идёт о голкипере. Болельщики «Реала» почти забыли о блестящей игре Наваса после Касильяса. А ведь он заменил его в воротах команды благодаря своим действиям на поле», — приводит слова Ванчопе Bernabeu Digital.
По ходу нынешнего сезона испанские СМИ неоднократно сообщали, что «Королевский клуб» ищет нового вратаря. Навас в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Испании, пропустив 22 гола.