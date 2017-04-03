Зидан: травма Варана не такая серьёзная, как та, что он получил раньше

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан получил травму в дебюте домашнего матча 29-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (3:0), сообщает AS.
У французского футболиста случился рецидив мышечного повреждения левой ноги. В феврале он получит такую же травму, из-за которой выбыл из строя на полтора месяца.
«Варан получил повреждение на том же самом месте. Травма не такая серьёзная, как та, что он получил раньше. Дай бог, чтобы его пребывание «вне игры» не продлилось долго. В понедельник игрок пройдёт медосмотр, по итогам которого и можно будет сказать точнее, на какое время он выбыл из строя», — сказал в связи с этим наставник «сливочных» Зинедин Зидан.