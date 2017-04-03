Карпин: в этом сезоне около трёх пенальти в пользу «Спартака» надо было ставить

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение насчёт того, что красно-белые ни разу за 20 туров РФПЛ в этом сезоне не били пенальти.
«Хорошо бы послушать мнение главы судейского корпуса по этому поводу. В матче с „Краснодаром“, когда мяч попал в руку защитнику, нужно было назначать пенальти. Когда защитник „Амкара“ сбил Промеса, тоже можно было давать. Зе Луиша сбивает защитник „Локомотива“ — пенальти. То есть около трёх пенальти в пользу „Спартака“ нужно было назначать. В сегодняшнем матче важнее голы „Спартака“, а не то, назначат ли ему пенальти», — сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».