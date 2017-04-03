Зобнин избежал серьёзной травмы, забивая второй гол «Оренбургу»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сообщил, что избежал травмы в домашнем матче 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (3:2). Зобнин оформил дубль и получил повреждение, забивая второй мяч.
«В моменте, когда забивал второй гол, упал и ударился плечом о газон. Сейчас всё нормально.
Головой забиваю впервые в карьере. До этой игры забил всего два гола, сейчас, значит, уже четыре. Забиваю раз в год. Теперь ждите — через год снова отличусь. Дай бог, чтобы опять дубль оформил», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.