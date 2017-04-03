Радимов — о взрыве в Петербурге: страх быстро сменился злостью — не дождётесь!

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался в связи с трагедией в метро Санкт-Петербурга. В городе днём 3 апреля в поезде метро на перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» произошёл взрыв. Погибли 10 человек, около 50 ранены.
«В новостях — искорёженный вагон, кровь на лицах, цифры погибших, раненых… Испуг — вдруг под землёй остался кто-то из своих? Страх быстро сменился злостью — не дождётесь! Вы кого хотите запугать? Мой город пережил блокаду, но остался несломленным! И сегодняшняя трагедия только сплотила. Люди оказались высшей пробы.
Болельщики „Спартака“, самые непримиримые враги „Зенита“, перед игрой своей команды с „Оренбургом“ растягивают баннер „Безмерна боль, что рвёт сердца на части. Питер, скорбим!“. И это — по-человечески. Как и поток людей, идущих с цветами на Сенную. Как и предложения автомобилистов — бесплатного провоза по городу… И такси, предлагающие на улицах бабушкам и дедам довести до дома, — тоже бесплатно. Везут всех, просто здесь — с особой настойчивостью.
И дальше и кругом — бескорыстная человеческая помощь. Сочувствие и скорбь. Боль и вера: будем жить! И побеждать! И надеемся, что нам удастся взглянуть в глаза тех сволочей, кто задумал и устроил кровавую драму. Соболезнование близким и родным погибших. Земляки, покойтесь с миром!» — написал Радимов в своём «инстаграме».